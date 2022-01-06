COVID-19 на Запоріжжі: 175 людей захворіли та 438 одужали

За минулу добу, 5 січня, в Запорізькій області виявили 175 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 438 мешканців регіону.

Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Як повідомляють в облдержадміністрації, нині в регіоні продовжують лікуватись 1 133 пацієнтів.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 767 мешканців, з них одужали 176 305, загальна кількість померлих – 5 326.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber