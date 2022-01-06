За минулу добу, 5 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 216 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 21 людина. Ще 276 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 242 912 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 230 654 мешканці області. Померли 8 899 людей.

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