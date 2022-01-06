На Херсонщині за минулу добу зафіксували 127 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 5 січня, на Херсонщині зафіксували 127 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 3 дитини та 4 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів Херсонського району - 83. Також захворіли 15 мешканців Каховського району, 12 людей з Бериславського району, 11 жителів зі Скадовського району та 6 - з Генічеського району.

Стан хворих задовільний, 106 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 людина.

Померли двоє, вони мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 143 жителів області.

Наразі в області 79 088 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

На Херсонщині за добу зафіксували 112 нових випадків захворювання на COVID-19.

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