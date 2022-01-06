За добу у Сумській області виявили 227 інфікувань коронавірусом

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 227 людей. Таку інформацію зранку 6 січня надали в Сумській облдержадміністрації.

176 інфікувань виявили у Сумському районі, 17 — у Роменському, 13 — у Шосткинському, 11 — у Конотопському, 10 — в Охтирському. Чотири людини померли від ускладнень у Конотопському районі. Одужання підтвердили у 229 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 280 людей, що на 6 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 648 людей, з яких 2849 людей померли. Одужання підтвердили у 126 519 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 22% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 33 людини з коронавірусом. З них в Сумах – 27 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 655 людей. Загалом вакцинувалася першою дозою в області 428 581 людина. Двома дозами — 406 795 людей.

Що відомо

За добу в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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