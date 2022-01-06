За добу у Сумській області виявили 227 інфікувань коронавірусом

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 227 людей. Таку інформацію зранку 6 січня надали в Сумській облдержадміністрації.
176 інфікувань виявили у Сумському районі, 17 — у Роменському, 13 — у Шосткинському, 11 — у Конотопському, 10 — в Охтирському. Чотири людини померли від ускладнень у Конотопському районі. Одужання підтвердили у 229 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 280 людей, що на 6 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 131 648 людей, з яких 2849 людей померли. Одужання підтвердили у 126 519 жителів області.
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На Сумщині, за даними РНБО, на 22% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.
До апаратів ШВЛ в області підключені 33 людини з коронавірусом. З них в Сумах – 27 людей.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 655 людей. Загалом вакцинувалася першою дозою в області 428 581 людина. Двома дозами — 406 795 людей.
Що відомо
- За добу в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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