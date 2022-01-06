На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 174 осіб

У 174 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 6 жителів області. Одужання підтвердили у 185 осіб. Медики провели 1 626 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (14 осіб): Вишнівецька селищна ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 6, Почаївська міська ОТГ – 3, Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (124 особи): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 11, Білецька сільська ОТГ – 1, Великоберезовицька селищна ОТГ – 32, Великобірківська селищна ОТГ – 1, Великогаївська сільська ОТГ – 5, Залозецька селищна ОТГ – 6, Збаразька міська ОТГ – 4, Зборівська міська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 5, Микулинецька селищна ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 4, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Саранчуківська сільська ОТГ – 3, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 5, Тернопільська міська ОТГ – 30

Чортківський район (36 осіб): Борщівська міська ОТГ – 1, Бучацька міська ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 12, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 3, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 3, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 1, Хоростківська міська ОТГ – 1, Чортківська міська ОТГ – 7

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 108 108 осіб, з них 103 313 вже видужали та 2 140 людей померли.

Що відомо