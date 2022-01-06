Протягом 5 січня COVID-19 підтвердили у 298 жителів Донеччини та у 100 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 19 людей та одна людина на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 576 хворих на Донеччині та 118 хворих на Луганщині.

5 січня щеплення від COVID-19 отримали 2 626 жителів Донеччини, з них першу дозу – 730. На Луганщині вакцинувались 1 962 людей, першу дозу отримали 400 людей. Додаткову дозу щеплення отримали 2 людей на Донеччині та 4 на Луганщині, ревакцинальну дозу – 10 жителів Донеччини та 87 жителів Луганщини.

За добу 5 січня в Україні COVID-19 виявили у 6 632 людей, серед них — 240 дітей та 182 медики.

Що відомо

Протягом 4 січня COVID-19 підтвердили у 126 жителів Донеччини та у 103 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 29 людей та шестеро людей на Луганщині.

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