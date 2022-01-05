На Миколаївщині правоохоронці розшукують 14-річного хлопця

Правоохоронці розшукують у Вознесенську, що на Миколаївщині, Церуша Олексія Олексійовича 2007 року народження. Вдень п'ятого січня хлопець пішов із дому та не повернувся.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

Станом на 21:00 місцеперебування хлопця невідоме.

Прикмети: зріст майже 150 см, худорлявої статури, волосся темне, має шрам на обличчі біля лівого ока.

Фото: Національна поліція в Миколаївській області Олексій Церуш

Був одягнений у куртку чорного кольору з капюшоном, сіру шапку, сині джинси, светр в'язаний синього кольору, чорні мокасини.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.