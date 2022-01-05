У Миколаєві ввечері 5 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування торговельних центрів.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, повідомлення про замінування правоохоронці отримали о 19:43.

Станом на 21:15 триває перевірка території торговельних центрів на наявність вибухонебезпечних предметів.

"На місцях працюють правоохоронці, які ретельно обстежують будівлі та прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи "мінера"", — каже Інна Перфенова.

На місці події працюють профільні служби, у тому числі слідчо-оперативні групи та патрульні поліцейські.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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