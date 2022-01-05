Правоохоронці Василівки, що в Запорізькій області, встановили, хто 1 січня пошкодив ялинку на центральній площі міста та зірвав з неї гірлянду. Акт вандалізму вчинила жінка 1988 року народження.

Про це 5 січня повідомили на офіційному сайті Василівської міської ради.

Як зазначають в інформації, жінка зробила це "з особистих мотивів". На відео, оприлюдненому на офіційній Facebook-сторінці громади видно, як вона гуляючи разом з двома дітьми, підійшла до паркану та вирвала кілька гілок штучного дерева разом із гірляндою.

Відносно жінки склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

За подібні дії їй або доведеться штраф від трьох до семи неоподаткованих мінімумів (це від 51 до 119 гривень), або на неї чекають виправні роботи строком від одного до трьох місяців, або ж адміністративний арешт на термін до 15 діб.

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