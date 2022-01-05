4 січня після тривалого карантину знову розпочав прийом пацієнтів Запорізький Госпіталь ветеранів війни на Великому Лузі (вул. Ленська, 45).

Про це Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Госпіталь прийматиме на планове лікування усіх, хто має посвідчення учасника бойових дій – АТО/ООС, миротворчі місії тощо.

Запорізький обласний ТЦК та СП

Наразі у госпіталі працюють відділення неврології, кардіології та терапевтичне відділення. Також працює консультативно-діагностичне відділення, кабінет УЗД, рентген, приладдя для функціональної діагностики. консультують лікарі-фахівці різних спеціальностей – окуліст, лор, хірург, та інші.

У госпіталі є умови для фізичної та психологічної реабілітації – тренажери, масаж, обладнання для відновлення дрібної моторики, працюють психологи.

Фото: Запорізький обласний ТЦК та СП

Одночасно заклад може прийняти на лікування 90 осіб. Потрапити на лікування туди можна за направленням сімейного лікаря за наявності негативного результату тесту на коронавірусну хворобу.

Що відомо

Як повідомляють в Запорізькій облдержадміністрації, станом на кінець 2021 року в області нараховувалось понад 15 тисяч ветеранів АТО/ООС, понад 18 тисяч осіб мають статус учасника бойових дій, а під дію закону про статус ветерана війни підпадають близько 40 тисяч запоріжців.

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