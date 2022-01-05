Триватиме реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання знань до 22 січня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного предмета. Відбудеться пробне тестування 19 та 26 березня.

Пробне ЗНО платне. Кожен регіональний центр якості освіти встановлює свою ціну. У Сумах, що відноситься до Харківського центру пробне ЗНО у цьому році коштує 213 гривень.

Суспільне Суми На Сумщині розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

Директорка школи № 4, а також вчителька математики Тетяна Волкова говорить, що цьогоріч при складанні ЗНО з математики на два завдання менше. У той же час на пів години скоротили час іспиту. Тепер на державному підсумковому іспиті 28 завдань треба розв’язати за 150 хвилин, а для тих, хто хоче вступити до вишу, на 32 завдання дається 180 хвилин.

Цьогоріч абітурієнти мають можливість скласти тільки два пробних тестування. Одне тестування буде з української мови або української мови і літератури. В іншу суботу складатимуть інший предмет, який виноситься на пробне ЗНО. Потім абітурієнти отримають свої результати в особистому кабінеті.

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Для реєстрації необхідно буде заповнити форму на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, в розділі реєстрація на пробне ЗНО, вказавши контактний телефон і адресу електронної пошти.

Після цього необхідно здійснити проплату: можливо онлайн, можливо сплатити у будь-якому відділенні банку і роздрукувати заяву, яка генерується автоматично, пояснює кураторка Сумської області Харківського центру оцінювання якості знань Валерія Ханікова. Цю заяву необхідно підписати. Поставити дату створення заяви, а далі цю заяву треба згенерувати у опції GPG або просто сфотографувати на мобільний телефон і завантажити. Після закінчення реєстрації в учасника повинні горіти три позиції зеленим кольором: що заяву роздруковано, завантажено та оплату проведено. Якщо всі три позиції будуть горіти зеленим кольором, то реєстрація пройшла успішно. 10 березня повинні бути запрошення на ЗНО з вказівкою місця проведення.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, оприлюднять на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня — з інших навчальних предметів. Основна ж сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 17 червня. За словами Валерії Ханікової, цього року очікують на участь в ЗНО близько 10 тисяч вступників.

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