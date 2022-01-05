У Запоріжжі витратять 200 млн грн на ремонт зливової каналізації

У Запоріжжі планують розпочати ремонт внутрішньоквартальної мережі зливової каналізації.
Про це повідомляє Запорізька міська рада.
Програму ремонту міської внутрішньоквартальної мережі зливової каналізації м. Запоріжжя на 2022-2026 роки прийняли на 11-й сесії міськради 22 грудня. Вона розрахована на 5 років. За цей час у Запоріжжі планується провести роботи на 66 об’єктах внутрішньоквартальної мережі зливової каналізації. Запланований обсяг фінансування програми за 5 років складає понад 200 млн грн.
9 об’єктів мають бути реконструйовані вже цього року, на це витратять 25 млн грн. У 2023 році відремонтують 12 об'єктів, у 2024 році – 14 об’єктів, у 2025 році – 14, а у 2026 – 17.
Що відомо
- 22 грудня депутати Запорізької міськради проголосували за міський бюджет на 2022 рік. У бюджеті на наступний рік передбачено 9 млрд 684 млн грн доходів, і 9 млрд 942 млн грн видатків. Зокрема, на бюджет розвитку заклали 1,5 мільярди гривень.