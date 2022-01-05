Чернівці — одне з двох обласних центрів, які витратили найменше грошей на новорічні містечка. Дешевше обійшлось лише святкування в Івано-Франківську — на нього не витратили грошей.

Про це йдеться в аналізі новорічних закупівель Transparency International Ukraine та Dozorro.

Згідно з даними, Чернівці витратили 800 тисяч гривень на штучну ялинку. Її купили цьогоріч. Для декорування використали торішні прикраси. Більше закупівель для новорічного містечка міськрада не проводила. Водночас за даними Чесно, Чернівці витратили два мільйони на подарунки дітям та монтаж ялинки.

Суспільне Буковина Чернівецька ялинка на Соборній площі.

Найменше з усіх міст на Новорічне містечко витратила міськрада Івано-Франківська. Там встановили штучну ялинку, яку закупили у попередні роки. Так само використали раніше куплену 3-D ілюмінацію і декорації.

Найдорожчий Новий рік у Дніпрі. Міськрада витратила на прикрашання містечка понад 50 мільйонів. Загалом прикрашання міста вартувало 70 мільйонів гривень.

Transparency International Ukraine Інфографіка з новорічними закупівлями обласних центрів. Джерело: Transparency International Ukraine

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