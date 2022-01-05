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Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривень
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Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривень

Олена Слободенюк
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Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривень Фото: Суспільне Житомир

Для Житомирської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби придбали сучасне обладнання вартістю майже два мільйони гривень – тепер споживачів обслуговуватимуть за європейськими стандартами. Про це Суспільному розповів керівник головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Шпита.

За його словами, устаткування для лабораторії придбали спільним коштом – за гроші з держбюджету та зі спецфонду Держпродспоживслужби.

"Лабораторія закупила лічильник колоній – обладнання, яке дозволяє ефективно і швидко проводити весь комплекс лабораторних, в даному випадку бактеріологічних, досліджень. Також в цьому році придбали флуоресцентний детектор – як додаток до газового і рідинного хроматографа, де ми можемо на найвищому рівні проводити дослідження мікотоксинів в кормах та харчових продуктах. На сьогодні ми змогли купити обладнання на суму у понад один мільйон 700 тисяч гривень. Це гроші з державного бюджету і ті кошти, які зароблені самим колективом за рахунок спеціального фонду", – каже Олександр Шпита.

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

Олександр Шпита каже, що нове обладнання закупили на умовах співфінансування

Флуоресцентний детектор обійшовся у понад пів мільйона гривень. Виконуюча обов’язки керівника хіміко-технологічного відділу лабораторії Наталія Прус говорить, що за допомогою цього детектора фахівці зможуть точніше визначати вміст мікотоксинів афлатоксину В1 та афлатоксину М1 в зерні та продуктах харчування.

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

За словами Наталії Прус, обладнання дасть можливість робити більш точні дослідження

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

Методи титрування зараз заміняють автоматичними аналізаторами

Зі слів керівниці бактеріологічного відділу Житомирської лабораторії Держпродспоживслужби Руслани Зубович, для бактеріологічного відділу придбали Scan 4000, котрий дозволяє автоматично підраховувати колонії мікроорганізмів на чашках Петрі.

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

Руслана Зубович розповіла, що її відділення також отримало нове обладнання

"В секторі атомної абсорбції за допомогою спектрофотометра приладу Varian можна визначити вміст токсичних елементів в зразках харчової та іншої продукції", – каже Наталія Прус.

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

Олег Пінський каже, що нове обладнання спростить роботу і зробить її ефективнішою

Держпродспоживслужба Житомира закупила сучасне обладнання майже на два мільйони гривеньФото: Суспільне Житомир

Нове обладнання є автоматизованим, що унеможливлює вплив людського фактору у формуванні висновків державного контролю.

"До прикладу, є обладнання, яке купили для досліджень масла на предмет його фальсифікації, – каже директор регіональної лабораторії Держпродспоживслужби Олег Пінський. – Сьогодні всі титрувальні методи відходять на задній план, їхнє місце займають автоматичні аналізатори. Це в кілька разів спрощує роботу і дає можливість отримувати більш ефективний результат. А заодно і знімає ризик впливу людського фактору у висновках досліджень".

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