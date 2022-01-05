Як в Одесі працюватимуть медичні заклади під час різдвяних вихідних

Під час різдвяних вихідних, з 7 по 9 січня, в деяких медичних закладах Одеси зміниться графік роботи. Про це повідомили в пресслужбі Одеської мерії.

Зміни в розкладі роботи

Амбулаторні установи Одеси (Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки) працюватимуть за таким графіком:

7 січня 2022 року, п'ятниця, – святковий день;

8 січня 2022 року, субота, – робочий день за графіком суботи;

9 січня 2022 року, неділя, – вихідний день.

Також 7 січня не працюватимуть Центри масової вакцинації від COVID-19.

Стаціонари медичних закладів не змінять графік роботи.

В Одесі цілодобово прийматимуть громадян такі установи: травмпункти, пункти невідкладної стоматологічної допомоги та служба екстреної медичної допомоги"103".

У будь-який час можливо буде отримати консультацію в кол-центрі міського центру невідкладної медичної допомоги за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

Травмпункти

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

міська клінічна лікарня №1, травмпункт – вул. М'ясоїдівська, 32. Телефон: (048) 793 73 61;

міська клінічна лікарня №10, травмпункт – вул. Маршала Малиновського, 61. Телефон єдиного кол-центру МКЛ №10: (048) 705 91 03;

міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5. Телефон: (048) 793 23 85;

міська лікарня №5, травмпункт – вул. Троїцька, 38 (поліклінічне відділення). Телефон: (048) 700 00 54;

консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт – просп. Добровольського, 100. Телефон: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Невідкладна стоматологічна допомога

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:

Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;

вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.

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