Згідно з рішенням виконкому Херсонської міськради, яке було прийняте 15 грудня минулого року, замість атракціонів у парку Херсонська фортеця будуть зводити "Урбан-парк". Для цього вирішили демонтувати усі конструкції, серед них і єдине в області оглядове колесо, яке було встановлене близько 50-ти років тому. Суспільне збирало думки щодо подальшої долі цієї території.

Комплекс атракціонів належить підприємцю Роману Клименку. Співзасновник цього парку Вадим Калініченко говорить, що оглядове колесо відновили 2004-го року. За словами чоловіка, він намагався потрапити на комісію, де вирішувалося питання роботи цих атракціонів. Офіційного повідомлення про демонтаж поки не отримали.

"Намагався потрапити, але мене не допустили до тієї комісії. Я просив 1 хвилину, щоб надати комісії документи. На жаль, не сталося і комісія прийняла рішення без представника організації, яка експлуатує колесо, яка дивиться за технічним станом", - каже Вадим Калініченко.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Херсонець Юрій Ольховенко говорить, що чув про наміри демонтувати оглядове колесо. На його думку, це рішення має бути обґрунтованим.

"Тут має бути вагомий аргумент. Якщо воно, дійсно, чимось заважає або такий стан вже аварійний, то можна прибрати. А якщо робоче і підтримується в гарному стані і користується попитом, то нехай працює на радість дітям і дорослим", - каже чоловік.

У рішенні виконкому йдеться, що до 1-го січня мали достроково припинити договір оренди з власниками атракціонів. У разі відмови збираються розривати договір у судовому порядку. Також у цьому рішенні прописано, що до 21 січня комплекс атракціонів мають демонтувати. Вадим Калініченко говорить, що договір оренди у них дійсний ще понад рік. Постійно проводять технічні перевірки конструкцій. Минула була у вересні 2021 року. Показує документи – паспорт на оглядове колесо, підтвердження експертів, що все у належному технічному стані.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

"Перевірки робляться експертами, які мають ліцензію. Експерти мають певний досвід, певне обладнання і повноваження, всі дозвільні документи, тому що колесо огляду – це об`єкт підвищеної небезпеки й до нього особливе ставлення", - каже співзасновник парку атракціонів.

Херсонець Валентин Яковенко каже, якщо колесо відремонтоване, то нехай люди приходять і насолоджуються.

"Звичайно, тільки заради цього і варто приходити до парку. І з дітьми, і дорослим. Парк нам не такий цікавий, як той майданчик. Дітям там дуже подобається", - говорить херсонка Оксана Митницька.

Суспільне звернулося до міської ради за коментарем. Відповідь пообіцяли дати 6 січня. Суспільне її оприлюднить, як тільки отримає.

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