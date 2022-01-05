Інтерактивні ігри, квести та аукціони: вчителів Седнівського ліцею вчили доступно і відверто говорити з дітьми про насильство. Хочуть пояснити школярам, наскільки важливо відстоювати власні кордони, розпізнавати кривдника і протидіяти йому.

Поки в школі канікули, за партами сидять вчителі. Їх готують до майбутніх занять.

Ця програма рекомендована МОН, пояснила директорка Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти області Олена Антоненко.

"Ці правила, вони навчають дитину відстоювати власні кордони й це не говорить, наприклад, про недоліки виховання. Ні, дитина довіряє батькам, довіряє близьким людям, але водночас вона може сказати тій людині, що в мене є мої особистісні кордони і їх ви торкатися не маєте права".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олена Антоненко

Дошкільнятам і початковій школі пропонуватимуть інтерактивні ігри. Середня ланка проходитиме квести, щоб засвоїти матеріал.

Для учнів старшої школи організовуватимуть аукціони. Директорка ліцею Тетяна Ясочко сказала, що у сільській місцевості про сексуальне насильство в сім'ї майже не говорять. Тому вирішили внести правила безпечної поведінки в шкільну програму.

"Є така програма в початковій ланці "Я досліджую світ"” і в рамках цієї програми ми так проговорили, що можна робити такі мінітренінги. У нас є три види насильства: ми знаємо фізичне, психологічне і сексуальне. Сексуальне насильство сьогодні затабуйоване, про це розмовляють мало, або не розмовляють взагалі. Якщо це стосується міста, то там більше працює".

ФОТО: Суспільне Чернігів Тетяна Ясочко

Викладачка української мови Ніна Терещенко у школі працює 40 років. Вона викладає українську мову в учнів 5-11 класів та вважає, що настала потреба ставати відвертішими із дітьми.

"Деякі теми, можливо, були табуйовані, табу було на них. Особливо про сексуальне насильство у сьогоднішньому світі. Але, життя ставить нас перед такими проблемами, що варто вже давно було б обговорювати ці теми".

ФОТО: Суспільне Чернігів Ніна Терещенко

Програмою передбачено п’ять занять для вчителів. По закінченню вони отримають сертифікати, сказала Олена Антоненко.

Як формувати правила безпечної поведінки у дітей розкажуть і батькам, аби ті могли підтримати їх.

Подробиці — у відео:

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