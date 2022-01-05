У мешканця Дніпра патрульні виявили предмети, схожі на гвинтівку, пістолети та японський меч. Про це йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції Дніпропетровської області у Facebook.

Як повідомляється, чоловік сам зателефонував на "102" і сказав, що двері його квартири начебто намагаються підпалити. Прибувши на місце, патрульні та працівники ДСНС нікого не виявили.

Інспектори постукали у двері заявника, той відчинив їм, тримаючи в руках предмети, схожі на ніж та меч.

Патрульні змусили чоловіка покласти предмети на підлогу та надягли йому на руки кайданки. З дозволу заявника вони оглянули помешкання, на столі побачили предмети, схожі на холодну зброю, а також 4 предмети, схожі на пістолети, гвинтівку та биту.

Чоловік пояснив, що то його колекція.

Для з`ясування обставин поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

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