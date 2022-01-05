Пробне ЗНО: які зміни чекатимуть абітурієнтів у 2022 році

5 січня розпочалася реєстрація на пробну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч для абітурієнтів, охочих пройти пробне ЗНО, запровадили нововведення, розповів Суспільному заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.

За його словами, процес реєстрації не змінився: на сайті необхідно заповнити анкету, оплатити тестування в одному з банків, і через три дні в особистому кабінеті з’явиться підтвердження оплати. Але в пробній сесії є і зміни.

"Є одна новація: якщо у 2021 пробне ЗНО проходило в один день і кожен учасник міг обрати тільки один предмет, то цього року тестування триватиме два дні. 19 березня буде пробне з української мови та літератури, а також — з української мови. Наголошую, що це — два різні предмети. Інші дисципліни можна буде скласти 26 березня. Зауважу, кожен, хто реєструється, може вибрати тільки один предмет на один день", — розповів Іван Любінець.

З його слів, від півночі до 15:00 зареєструвалися півтори сотні прикарпатських абітурієнтів, які складуть 220 тестів.

Що відомо

Івано-Франківщина увійшла в шестірку областей за кількістю 200-бальників на ЗНО-2021. Найвищий результат отримали 25 прикарпатських учнів.

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