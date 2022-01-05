У Хмельницькому розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

У 600 гривень обійдеться складання іспитів з двох предметів під час зовнішнього незалежного оцінювання знань для абітурієнтів з Хмельниччини. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, відсьогодні в Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Для тих, хто проживає в Хмельницькій області, реєстрація відбувається на сайті Вінницького регіонального центру. Суспільне дізнавалося подробиці.

Учень 11 класу Ярослав Пірог реєструється на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Хлопець обрав українську мову і літературу та англійську мову: "Бо мені найбільше цікаві саме ці предмети, так як з української мови та літератури там є твір, який потрібно писати, і з англійської мови також, та є слухання і твір, яке вдома, умовно, я в себе я не зроблю таке". Ярослав Пірог каже, що реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання платна. За 2 предмети він заплатив 600 гривень. Каже, перед оплатою заповняв реєстраційну заяву, де вказував паспортні дані. "Після цього потрібно вибрати місце проживання, де саме я планую складати пробне ЗНО, контактні номери телефонів, е-мейл, на який пізніше прийде запрошення", - каже хлопець.

Учениця 11 класу Марія Музика реєструється на 2 предмети. Один з яких – українська мова. Марія каже, що дата пробного ЗНО з цього предмету зазначена окремо: "В зв’язку з карантином не було ДПА, і ми не маємо якогось поняття, як проходять екзамени. Це така моральна підготовка, і ти розумієш взагалі, що і як потрібно робити, що не потрібно робити, що не можна робити".

Директор Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк розповідає про кількість одинадцятикласників, які планують проходити пробне ЗНО у них: "Кожного року практично всі учні гімназії йдуть на пробне ЗНО. В таких випадках ми завжди рекомендуємо йти на той предмет, який учень знає найкраще. Коли діти беруть участь в пробному незалежному оцінюванні, то тоді вони, так би мовити, знімають оцей от стрес. Діти приходять, вони розуміють, що це пробне".

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься в кінці березня, розповідає методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, проходитиме воно з дотриманням умов карантину. Складати можна 2 предмети. Під час реєстрації учасник їх обирає: "Це буде українська мова і будь-який інший предмет, який обере дитина. Пробне ЗНО у нас традиційно буде проходити 2 останні суботи березня – це 19, 26 березня. Діти після завершення реєстрації на свої за логіном-паролем знайдуть свої персональні сторінки, і будуть бачити запрошення".

Ірина Ковальчук каже, що кількість пунктів тестування визначатимуть, орієнтуючись на кількість зареєстрованих: "Пункти тестування пробного ЗНО будуть діяти на території всіх колишніх районних центрів. І, звичайно ж, у містах. Дитина повинна прийти на пункти тестування, маючи посвідчення особи і квитанцію про оплату послуг". За її словами, вартість одного пробного тестування 300 гривень. Зареєструватися можна до 22 січня.

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