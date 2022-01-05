Раніше судимому 19-річному мешканцю Олешні, який влітку 2021 року під час бійки на Голубих озерах завдав тяжких тілесних ушкоджень 20-річному відпочивальнику з Корюківки, присудили 3 роки 6 місяців позбавлення волі. Такий вирок виніс Ріпкинський районний суд.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівської окружної прокуратури Ірина Абдужабарова.

Бійка сталася 8 серпня на території комплексу «Голубі озера» в селі Олешня.

Зі слів засудженого, тієї ночі він був напідпитку та йому не сподобалося, що приїжджі хлопці знайомилися на дискотеці з місцевими дівчатами. Він двічі робив зауваження, але ті все одно продовжували. Через це почалася сварка, яка згодом переросла у бійку.

Молодик з Олешні накинувся з кулаками на відпочивальника з Корюківки, який теж був в стані алкогольного сп'яніння.

Засуджений завдав не менше десяти ударів кулаками в голову потерпілого. В останнього діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелам лобної кістки, епідуральну гематому лівої лобної ділянки, забій головного мозку. Через це він тривалий час провів у лікарні. Витрати на лікування йому відшкодував нападник.

Засуджений раніше п'ять років займався тайським боксом в одній із спортивних шкіл Чернігова.

На суді хлопець вину свою повністю визнав та розкаявся. Він вже мав судимість — два роки умовно за хуліганство.

Суд зважив на розкаяння, молодий вік обвинуваченого, та на те, що потерпілий до нього претензій не мав. Йому оголосили вирок — три роки позбавлення волі. Ще шість місяців додали до нього за невідбуте раніше покарання.

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