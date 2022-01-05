Працівники Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду справу жителя Козови, який скоїв смертельну ДТП поблизу села Шибалин Тернопільського району. Про це повідомила речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, чоловікові висунули обвинувачення за частиною 4 статті 286-1 Кримінального Кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб. Стаття передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, аварія сталася 8 листопада 2021 року. Водій Skoda, який був у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Daewoo Lanos. Рятувальники з допомогою спецобладнання витягнули загиблих водія та пасажирку з автомобіля, а також дитину. Спершу 6-річного хлопця поліцейські доставили до Бережанської лікарні. Там у нього діагностували черепно-мозкову травму, а також травми обличчя. Далі дитину перевезли в обласну дитячу лікарню.

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