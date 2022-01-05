Другий день поспіль відділ кадрів Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб не працевлаштовує виконувачку обов’язків директора Ярославу Студзинську, яку призначив голова облдержадміністрації Віталій Кім. Втім, жінка 5 січня перебувала у закладі.

Ярослава Студзинська розповіла кореспондентам Суспільного, що працівники лікарі перешкоджають їй у спробах потрапити до свого офіційного робочого місця.

"Я зверталась до них (працівників лікарні – ред.) 4 січня і сказала, що я особа не політична. Якщо у мене не вийде до них достукатись, то вони повинні виконувати просто свої функціональні обов’язки. Те, що вони будуть отримувати заробітну плату, що вони будуть отримувати додаткові фінансові виплати – це я гарантую. Сьогодні люди були підвладні, вони були під контролем людини. Якщо цієї людини не буде, то з людьми можна розмовляти, можна доносити до них інформацію", — розповіла виконувачка обов’язків директорки миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська.

Колишня директорка медичного закладу Світлана Федорова говорить, що зранку люди, які прийшли, намагалися виламати двері до одного з кабінетів закладу, втім цьому завадили працівники лікарні.

"Люди прийшли з технікою, комп’ютерами і намагались, наша бухгалтерія зафіксувала, не просто проникнути у бухгалтерію, забрати комп’ютери. Звучали фрази: у них аванс, ми дамо це зробити, тобто намагались заблокувати виплату заробітної плати нашому персоналу сьогодні. Ми намагаємось налагодити діалог з 21 грудня, у той день, коли мене незаконно звільнили під час сесії. Ми почали намагатись налагоджувати діалог з владою, а саме: хто буде виконувати обов’язки, хто буде підписувати документи тощо. Владою, а саме управлінням охорони здоров’я, нам було сказано: оберіть виконувача обов’язків, у вас чотири заступники", — розповіла колишня директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова.

За інформацією речниці Нацполіції в Миколаївській області Інни Парфенової, виклик про конфлікт у лікарні отримували від обох сторін.

24 грудня на загальних зборах колектив лікарні обрав виконувачкою обов’язків директорки Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Алевтину Дем’яненко.

"Я вже другий день пишу поліції заяви, що тут відбуваються незаконні дії з боку пані Студзинської. В мене їх беруть, везуть в поліцію, кажуть: "Протягом 30 діб ви отримаєте якусь відповідь". У нас власник, згідно зі статутом, є обласна рада, а не голова Миколаївської обласної державної адміністрації. На той документ, що він посилається у своєму розпорядженні, чітко написано, що він може призначити і видати таке розпорядження, але тільки після узгодження по всіх комісіях обласної ради. Цього не відбулося", — сказала заступниця директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Алевтина Дем’яненко.

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров каже, що конкурс на посаду директора закладу ще не розпочався. Говорить, що може бути і така ситуація, коли не буде обрано нового керівника до завершення виконання обов’язків директорки закладу Ярослави Студзинської.

"Є два шляхи: голова облдержадміністрації має право, як і в іншій області, призначати не більше, ніж на два місяці будь-яку людину. Коли Ярослава буде нормально справлятись і буде виконувати все те, що ми з вами зараз сказали, то коли ще не буде оголошено висновок цього конкурсу, вона буде продовжувати ще два місяці виконувати свої обов’язки. Якщо вона не справиться, хоча я в це не вірю, тоді голова облдержадміністрації може призначити виконувача обов’язків, якого він вважає за потрібне", — розповів Юрій Гранатуров.

Юрист Андрій Климович каже, що призначення на посаду виконувача обов’язків директора закладу має відбуватись згідно зі статутом лікарні.

"Перше, є власник, це облрада. В його повноваженнях прийняти рішення про управління. Друге, якщо не подобається, якщо є якісь сумніви в легітимності будь-якого призначення, то є суд, він може вирішити цей конфлікт і встановити законно це було чи незаконно. Цілком можливо, що Миколаївська обласна рада передала повноваження про призначення керівників обласних комунальних підприємств", — говорить Андрій Климович.

За словами колишньої директорки закладу Світлани Федорової, працівники лікарні подаватимуть заяву до суду щодо законності призначення виконувачки обов’язків закладу Ярослави Студзинської, якщо перешкоджатимуть роботі працівників, то виходитимуть на акцію протесту.

Що відомо

Під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації 4 січня 2022 року представили Ярославу Студзинську. Вона буде виконувати обов'язки директорки Обласного центру лікування інфекційних хвороб. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Віталій Кім.

Новопризначена виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Ярослава Студзинська не змогла 4 січня приступити до виконання своїх обов’язків. У лікарні відмовились приймати її документи.

На дев'ятій сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання, що відбулася 21 грудня 2021 року, депутати проголосували за звільнення з посади директорки обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлани Федорової.

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