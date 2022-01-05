Відсьогодні, 5 січня, в Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме вона до 22 січня. Взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні можуть усі охочі, платно. Зокрема, у Дніпропетровській і Запорізькій областях - 285 гривень за один предмет.

Про це Суспільному скайпом розповіла директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова.

За її словами, торік скласти тестування коштувало 222 гривні:

"Це оплата викладачів, які проводять ЗНО (це більше, ніж половина суми), а далі – виготовлення зошитів тестових, довезення їх до пунктів тестування. Далі ми проводимо ЗНО в ковідних, нині, умовах. Тому, це закупівля антисептичних засобів для того, щоб можна було дезінфікувати пункти тестування".

Марина Горбенко-Хвастунова повідомила, що цього року для сплати за пробне ЗНО підключили онлайн-сервіс:

"Якщо абітурієнт, або його батьки, мають картку платіжну, можна сплатити, не завершуючи процес реєстрації. Для тих, хто не має такої можливості – будь-яка банківська установа (оплата йде через квитанцію)".

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у Дніпропетровській і Запорізькій областях відбудеться 19 і 26 березня. Скласти тестування можна з двох предметів – один тест із української мови й української літератури. І другий тест – із усього переліку предметів: математика, або математика із завданням рівня "стандарт", історія України, англійська, німецька, французька, іспанська мови, хімія, фізика, географія, біологія.

"Абітурієнт після того, як написав пробне ЗНО в пункті тестування, має змогу протягом трьох днів з дня проведення тесту перенести відповіді з бланка в електронний бланк. А ось електронні бланки вже опрацьовує Український центр. Після того йде обробка результатів декілька днів, і абітурієнт на своїй сторінці отримує результат тестування".

За словами Марини Горбенко-Хвастунової, торік у пробному ЗНО взяли участь 5 тисяч абітурієнтів із Запорізької області та 11 тисяч із Дніпропетровської.

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