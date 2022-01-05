Для учасників з Полтавщини розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

5 січня почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Взяти участь цього року можна у тестуванні щонайбільше з двох навчальних предметів, розповіла Суспільному відповідальна за проведення оцінювання на Полтавщині Наталія Барболіна. Триватиме реєстрація до 22 січня, а саме тестування влаштують у березні. Вартість тесту цього року для абітурієнтів регіону – 213 гривень. Це майже на 20 гривень дорожче, ніж торік.
17-річна полтавка Софія Штефан цьогоріч вступатиме до університету. Перед основною сесією зовнішнього незалежного оцінювання реєструється на пробні тести.
"Я вирішила зареєструватися на пробне ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання – ред.), тому що для мене це змога перевірити знання перед основною сесією, подивитися, що мені потрібно надолужити та чи вистачить мені часу для виконання усіх завдань", – пояснює Софія Штефан.
Для пробного тесту Софія обрала українську мову та хімію. На реєстрацію витратила до 5 хвилин.
"Ось сайт пробного ЗНО, реєстрація. Тут вводимо своє прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, контактний телефон і головне – це навчальний предмет вибрати правильно", – каже полтавка Софія Штефан.
"Цього року для нас це не новизна буде. Минулого року я наполягла, щоб моя донька, будучи у 10-му класі, склала пробне ЗНО. По-перше, для того, щоб побачила, що її чекає наступного року. Та ж сама обстановка, коли діти заходять, ця перевірка документів, розсадка, як знайти правильно кабінет", – мама Софії Штефан Віта Біленька.
Зареєструватися на пробне ЗНО можна із 5 до 22 січня, а в березні пройти тестування. Так 19 березня відбудеться оцінювання із української мови і літератури або лише з української мови. Це на вибір учасників.
А 26 березня складатимуть пробне тестування з предметів:
- історії України
- географії
- біології
- математики
- фізики
- хімії
- іноземних мов: англійської, іспанської, німецької та французької.
У день проведення оцінювання учасники можуть скласти тест з одного навчального предмета, каже Наталія Барболіна.
"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання на Полтавщині відбуватиметься у всіх восьми округах, у яких проходить і основне тестування, – це Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Пирятин, Кобеляки, Карлівка і Гадяч. Для випускників Полтавської, Сумської, Харківської областей вартість найнижча і становить 213 гривень", – додає Наталія Барболіна.
Щоб отримати результати пробного тестування, учасники мають внести свої відповіді до спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. З 19 до 21 березня – з української мови та літератури або лише з української мови. Результати мають отримати 25 березня. А з 26 до 28 березня треба внести відповіді з решти навчальних предметів. Кількість правильних відповідей із цих тестів дізнаються 1 квітня.
Що відомо:
- У 2021 році на Полтавщині на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 5,5 тисяч людей.
- Із них більше 95% взяли участь в оцінюванні.