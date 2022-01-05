Для учасників з Полтавщини розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

5 січня почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Взяти участь цього року можна у тестуванні щонайбільше з двох навчальних предметів, розповіла Суспільному відповідальна за проведення оцінювання на Полтавщині Наталія Барболіна. Триватиме реєстрація до 22 січня, а саме тестування влаштують у березні. Вартість тесту цього року для абітурієнтів регіону – 213 гривень. Це майже на 20 гривень дорожче, ніж торік.

17-річна полтавка Софія Штефан цьогоріч вступатиме до університету. Перед основною сесією зовнішнього незалежного оцінювання реєструється на пробні тести.

Суспільне Полтава Софія Штефан реєструється на пробне ЗНО

"Я вирішила зареєструватися на пробне ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання – ред.), тому що для мене це змога перевірити знання перед основною сесією, подивитися, що мені потрібно надолужити та чи вистачить мені часу для виконання усіх завдань", – пояснює Софія Штефан.

Для пробного тесту Софія обрала українську мову та хімію. На реєстрацію витратила до 5 хвилин.

"Ось сайт пробного ЗНО, реєстрація. Тут вводимо своє прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, контактний телефон і головне – це навчальний предмет вибрати правильно", – каже полтавка Софія Штефан.

Суспільне Полтава Полтавка реєструється на пробне тестування

"Цього року для нас це не новизна буде. Минулого року я наполягла, щоб моя донька, будучи у 10-му класі, склала пробне ЗНО. По-перше, для того, щоб побачила, що її чекає наступного року. Та ж сама обстановка, коли діти заходять, ця перевірка документів, розсадка, як знайти правильно кабінет", – мама Софії Штефан Віта Біленька.

Суспільне Полтава Графіка дат проведення пробного ЗНО 2022 року

Зареєструватися на пробне ЗНО можна із 5 до 22 січня, а в березні пройти тестування. Так 19 березня відбудеться оцінювання із української мови і літератури або лише з української мови. Це на вибір учасників.

А 26 березня складатимуть пробне тестування з предметів:

історії України

географії

біології

математики

фізики

хімії

іноземних мов: англійської, іспанської, німецької та французької.

У день проведення оцінювання учасники можуть скласти тест з одного навчального предмета, каже Наталія Барболіна.

"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання на Полтавщині відбуватиметься у всіх восьми округах, у яких проходить і основне тестування, – це Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Пирятин, Кобеляки, Карлівка і Гадяч. Для випускників Полтавської, Сумської, Харківської областей вартість найнижча і становить 213 гривень", – додає Наталія Барболіна.

Суспільне Полтава Графіка, що потрібно зробити, щоб отримати результати пробного тесту

Щоб отримати результати пробного тестування, учасники мають внести свої відповіді до спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. З 19 до 21 березня – з української мови та літератури або лише з української мови. Результати мають отримати 25 березня. А з 26 до 28 березня треба внести відповіді з решти навчальних предметів. Кількість правильних відповідей із цих тестів дізнаються 1 квітня.

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