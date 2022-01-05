Сьогодні, 5 січня на території Мокрянського кар'єру, що в Запоріжжі, безрезультатно завершилися пошуки зниклого собаки.

Про це Суспільному повідомила волонтерка Дар'я Стешенко.

Фото: Дар'я Стешенко Пес, якого помітили на території кар'єру

Як раніше повідомляло Суспільне, зоозахисники та небайдужі громадяни із 1 січня намагалися знайти та дістати песика, що опинився посеред кар'єру. До спроб порятунку 2 січня долучалися співробітники ДСНС. Але на той момент собаку не було ні вино, ні чутно.

За словами Дар'ї, рятувальники готові були повернутися у разі якщо вдасться визначити місцеперебування тварини. Але ні з дронами, ні з тепловізорами волонтери його не знайшли.

Фото: Дар'я Стешенко Спроба рятувальників знайти собаку

Сьогодні останню спробу знайти собаку здійснив небайдужий альпініст. Але спустившись у кар'єр і оглянувши територію можливого перебування чотирилапого, йому так і не вдалося його віднайти.

За словами Дар'ї, зоозахисники сподіваються, що тварина самостійно змогла вибратися, адже останніми днями покращилися погодні умови та розтанув лід. Вона також додала — якщо співробітники кар'єру все ж помітять песика, волонтери готові приїхати та надати тварині допомогу.

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