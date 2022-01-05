В Одеській області два браконьєри виловили 400 кг риби — поліція

У Білгород-Дністровському районі на Дністровському лимані затримали чоловіків 45 та 50 років, які забороненими сітками виловили приблизно 400 кілограмів риби. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

За попередніми підрахунками, вони завдали державі понад півтора мільйони гривень збитків. Відомості про випадок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Національна поліція в Одеській області

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