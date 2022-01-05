6 січня в області синоптики прогнозують ожеледицю і 1-й рівень небезпечності. На додачу - опади з дощем та мокрим снігом і плюсова температура. Протримається така погода на Сумщині до кінця цього тижня.
За словами завідувача сектору метеопрогнозів Сумського гідрометцентру Юрія Літвінова, 6 січня буде хмарно з дощем, на Святвечір прогнозують опади і туман з ожеледицею, температура до +3°.
7 січня синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби 0-5° морозу.
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