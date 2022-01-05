У Чернівецькій області затримали трьох людей, які ймовірно привласнили майже три мільйони гривень. Правоохоронці підозрюють двох інженерів технагляду та підрядника у розкраданні грошей з ремонту дороги.

Про це повідомили на сайті поліції області.

За інформацією поліції, 44-річний приватний підприємець вступив у змову з двома інженерами з технічного нагляду. Вони працювали над відновленням дороги на Путильщині. Дорогу ремонтували за гроші з держбюджету, які виділили на ліквідацію наслідків паводку в 2020 році.

Трьом чоловікам оголосили підозру у змові, привласненні грошей шляхом зловживання службовими обов'язками та службовому підробленні. Чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі їм обирають запобіжний захід.

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