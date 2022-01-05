У Миколаєві для трьох міських лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус, доставили кисневі станції. Зокрема, станції отримали міські лікарні № 1, № 3, № 5.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила головна лікарка Міської лікарні № 5 Олена Терентьєва.

Киснева станція передбачає вироблення власного кисню для потреб лікарні. Це необхідно для хворих, які перебувають на лікуванні від коронавірусу.

За словами Олени Терентьєвої, у лікарні № 5 підготували майданчик для встановлення кисневої станції обсягом вироблення кисню 300 літрів за хвилину.

"Це дозволить при потоці 10 літрів на людину, забезпечити 30-40 людей під тиском чотири бара. Найближчим часом їх під'єднають до кисневих систем і почнуть використовувати. Станція розташована уже на території лікарні, на спеціальному майданчику, у нас уже готові електромережі, приїхали представники фірми-постачальника, яка здійснюватиме монтажні роботи", — розказала Олена Терентьєва.

Фото: Миколаївська міська рада Миколаївська лікарня №5 отримала кисневу станцію

До встановлення кисневої станції, на території лікарні функціонували кріоцистерни, загальним обсягом десять тонн, п'ять тонн, три та дві тонни. Їх заповнював постачальник "Лінда-Газ".

"Ми заправлялись кожні три дні, 2-2,5 тонни кисню використовували на добу, залежно від кількості хворих, це створювало нам додаткові проблеми, бо в останній день хвилювались: чи вистачить кисню", — розказала Олена Терентьєва.

За словами заступника директора Міської лікарні № 3 Костянтина Полянського, медичний заклад отримав станцію потужністю 560 літрів за хвилину.

Міська лікарня № 1 отримала кисневу станцію потужністю 300 літрів за хвилину.

Що відомо

Загальна вартість кисневих станцій 9 млн 780 тис. грн. Більшість коштів на їх закупівлю лікувальні заклади отримали як державну субвенцію – 7,5 млн. Ще 2,28 млн грн виділили з міського бюджету. З міського бюджету профінансовані усі необхідні монтажні роботи (208 тис. грн).

За словами заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Юрія Гранатурова, у 2021 році область отримала 22,5 мільйона гривень субвенції на оснащення лікарень кисневим обладнанням. На меті підключити 2 580 ліжкомісць до кисневих точок централізованої подачі.

Станом на 5 січня на Миколаївщині завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 становить 27,12 відсотка (при допустимому не більш як 65 відсотків).

Міська лікарня № 1 розрахована на 172 ліжка, станом на 5 січня заповнені 72 місця.

Міська лікарня № 3 розрахована на 160 ліжок, станом на 5 січня у медзакладі перебувають 128 пацієнтів.

Міська лікарня № 5 розрахована на 198 місць, станом на 5 січня у лікарні — 86 пацієнтів, хворих на коронавірус або з підозрою.

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