На Закарпатті на продажі зброї затримали раніше судимого чоловіка

На Закарпатті 4 січня затримали чоловіка, який планував продати обріз рушниці. Раніше він уже був засуджений за майнові злочини, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
З її слів, поліцейські Хустського районного управління Нацполіції з’ясували, що чоловік планує продати обріз рушниці. "Оперативники в ході контролю за вчиненням злочину фіксували кожен етап незаконної діяльності чоловіка та, в результаті, затримали його в момент передачі зброї та отримання грошей", — каже Ганна Дан.
Слідчі за цим фактом проводять досудове розслідування за збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. В разі визнання чоловіка винним, йому загрожує позбавлення волікримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. Є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Оперативники, за словами речниці, встановлюють походження рушниці та перевіряють фігуранта на причетність до аналогічних злочинів.