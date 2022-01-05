Харківська міська рада вимагає від користувача землі та власника будівель на проспекті Гагаріна, 20, де 1 січня стався обвал, зупинити усі роботи.

Про це журналістам 5 січня розповів речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Сьогодні ми можемо сказати, що причиною цього обвалу стало грубе порушення будівельного законодавства власником заводу "Оргтехніка", керівником цього підприємства, незважаючи на те, що він у ДАБК (з 2020 року ДІАМ — Державна інспекція архітектури та містобудування України — ред.) зареєстрував повідомлення про початок будівельних робіт. Що таке початок будівельних робіт? Це розчистка майданчику та поставити паркан, щоб ніхто на цей майданчик не заходив. Таке повідомлення він подав, дійсно, але це повідомлення не давало йому право починати будівельні роботи, рити котлован, робити фундамент і так далі", — сказав Сидоренко.

"Всі будівельні роботи, які відбувалися на території заводу "Оргтехніка", були незаконні, були ні з ким не узгоджені, дозволів на них не було", — додав він.

Чи зноситимуть сусідні будівлі, "залежатиме від того, який проєкт затвердить замовник робіт, він же власник землі та приміщень", каже Сидоренко.

"Міська влада скасує повідомлення про підготовчі роботи, яке і так не надавало жодних прав на будівництво, вириття котловану та фундаменту. Зробимо припис про зупинку всіх робіт і переглянемо видані раніше містобудівні вимоги та обмеження для цього забудовника", — повідомив речник.

Що мали збудувати в місці, де з'явився котлован, у міськраді не знають, "тому що проєкту ніхто не бачив". "Чи є цей проєкт, теж питання. Проєкту ніхто не бачив", — сказав Сидоренко.

Посилаючись на інформацію профільного заступника Харківського міського голови, речник мерії сказав, що з боку власника приміщень "зрозумілих пояснень немає". Від коментарів на місці будівництва 4 січня представники підприємства відмовилися.

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