На Дніпропетровщині судитимуть учасників угруповання, яких звинувачують у вирощенні наркотичних рослин та збуті канабісу. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
За даними слідства, організували злочинний бізнес четверо чоловіків та жінка з Кривого Рогу. У восьми підпільних лабораторіях, які облаштували у власних квартирах та орендованих будинках, вони вирощували коноплі елітних сортів. Надалі рослин сушили, переробляли в канабіс та збували наркозалежним.
Окрім канабісу, обвинувачені ще й власноруч виготовляли та реалізовували конопляне печиво. Товар збували через власну інтернет-крамницю, надсилали його поштою, а гроші отримували на електронний гаманець.
Щомісячний дохід від реалізації канабісу сягав близько мільйона гривень.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтями за ч. 3 ст. 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ч.2 ст.310Посів або вирощування снотворного маку чи конопель © Офіційний сайт Національної поліції, ч.1, ч.2 ст.313Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням, ч.1 ст.317Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ч.1, ч.2 ст.306Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів завершено. Обвинувальний акт скеровано до Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг.
Членам угруповання загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Що відомо
- 18 серпня 2021 року правоохоронці затримали п`ятеро мешканців Кривого Рогу, яких підозрюють у виготовленні та збуті канабісу.
- Нарковмісні рослини дилери вирощували у спеціальних теплицях методом гідропоніки. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами.
- Під час обшуків поліцейські вилучили понад 6 кг канабісу, 3 кг конопляного печива, 150 кущів елітних сортів рослин коноплі, понад 300 тисяч гривень та 13 тисяч доларів США. Також вилучено банківські картки, ваги і обладнання для вирощування нарковмісних рослин.
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