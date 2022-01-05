На Дніпропетровщині судитимуть учасників угруповання, яких звинувачують у вирощенні наркотичних рослин та збуті канабісу. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

За даними слідства, організували злочинний бізнес четверо чоловіків та жінка з Кривого Рогу. У восьми підпільних лабораторіях, які облаштували у власних квартирах та орендованих будинках, вони вирощували коноплі елітних сортів. Надалі рослин сушили, переробляли в канабіс та збували наркозалежним.

Окрім канабісу, обвинувачені ще й власноруч виготовляли та реалізовували конопляне печиво. Товар збували через власну інтернет-крамницю, надсилали його поштою, а гроші отримували на електронний гаманець.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Вирощували коноплі у підпільних лабораторіях

Щомісячний дохід від реалізації канабісу сягав близько мільйона гривень.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтями за ч. 3 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.1, ч.2 ст.313, ч.1 ст.317, ч.1, ч.2 ст.306 завершено. Обвинувальний акт скеровано до Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг.

Членам угруповання загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Що відомо

- 18 серпня 2021 року правоохоронці затримали п`ятеро мешканців Кривого Рогу, яких підозрюють у виготовленні та збуті канабісу.

- Нарковмісні рослини дилери вирощували у спеціальних теплицях методом гідропоніки. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами.

- Під час обшуків поліцейські вилучили понад 6 кг канабісу, 3 кг конопляного печива, 150 кущів елітних сортів рослин коноплі, понад 300 тисяч гривень та 13 тисяч доларів США. Також вилучено банківські картки, ваги і обладнання для вирощування нарковмісних рослин.

Читайте також

- На Харківщині прикордонний собака винюхав наркотики у "прикормі для риби"

- У Житомирі викрили канал збуту психотропів. Вилучили наркотиків на понад один мільйон гривень

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро