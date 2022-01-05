У Херсоні тимчасово змінили рух тролейбусів на маршруті №9

У Херсоні 5 січня тимчасово змінили рух тролейбусів на маршруті №9. Наразі вони рухаються за схемою "Річпорт – площа Перемоги"

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Змінили маршрут через аварійне розриття дороги на перехресті вулиць Нафтовиків та Івана Богуна.

Херсонська міська рада обіцяє повідомити про відновлення руху за звичайною схемою.

Читайте також

Тролейбуси - по 6 грн, маршрутки - по 8. У Херсоні планують підвищити плату за проїзд

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber