У Києві за три святкові дні — з 31 грудня до 2 січня — вивезли близько 32 тисяч кубометрів відходів. Це на понад 4,1 тисячі кубометрів, тобто 15%, більше, ніж у звичайні дні. Про це повідомляє комунальне підприємство “Київкомунсервіс”.

Збільшення обсягу відходів під час святкування відбулось завдяки великій кількості упаковки, зазначили фахівці. Йдеться про картон, гофротару, упаковку від іграшок, побутових приладів, техніки, що придбали мешканці в якості подарунків та для оновлення своїх осель. Також спостерігались великі обсяги упаковки від продуктів і напоїв до святкового столу. Вона була змішана із залишками органічних відходів і непридатна для подальшого використання в якості вторинних матеріалів.

За словами директора комунального підприємства Максима Ляшкевича, підприємства оптимізують графіки вивезення, враховуючи збільшення обсягів відходів.

“Просимо оперативно повідомляти нашу клієнтську службу або служби наших партнерів, якщо контейнери переповнені. Ми прагнемо, щоб для киян святкові дні проходили в комфорті, а в дворах не накопичувалось сміття”, — зазначив Ляшкевич.

Він також попросив киян активно користуватися контейнерами для роздільного збору пластику, скла, паперу, небезпечних відходів. Типи контейнерів можна знайти на мапі підприємства.

Якщо контейнери переповнені, можна звернутися на Facebook-сторінку підприємства, залишити звернення на сайті або зателефонувати за номерами: 044-594-77-10; 067-372-31-71; 067-595-82-52.

Загалом, у столиці встановили майже 4 тисячі різного типу контейнерів для роздільного збору відходів – для сухої фракції, окремо для скла, паперу, пластику, для небезпечних і медичних відходів.

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