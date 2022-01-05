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За рік у Маріуполі з притулка забрали понад 300 тварин
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За рік у Маріуполі з притулка забрали понад 300 тварин

Антон Степура
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За рік у Маріуполі з притулка забрали понад 300 тварин У Маріуполі прихистити понад 300 тварин, фото: Суспільне

У Маріуполі зі стаціонару, де бездомні тварини відновлюються після стерилізації за 2021 рік забрали понад 300 безпритульних тварин. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Маріупольській міській раді.

"За 2021 рік КП "Щасливі тварини" стерилізували у Маріуполі 1487 собак. Усі вони були кліпсовані та щепленні від сказу. Також за минулий рік 321 тварина зі стаціонару знайшла собі нову домівку", — сказано у повідомленні.

Зазначають, що упродовж року силами 50 закладів освіти та підприємствами було зібрано понад 2500 кг кормів. Також волонтери та студентами допомагали вигулювати та доглядати тварин.

Що відомо

  • Якщо ви бажаєте знайти відданого чотирилапого друга, можете звернутися за адресою: вул. Чукаріна, 1, або подзвонити до адміністратора за номером: 0964974646.

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