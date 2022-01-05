За рік у Маріуполі з притулка забрали понад 300 тварин

У Маріуполі зі стаціонару, де бездомні тварини відновлюються після стерилізації за 2021 рік забрали понад 300 безпритульних тварин. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Маріупольській міській раді.

"За 2021 рік КП "Щасливі тварини" стерилізували у Маріуполі 1487 собак. Усі вони були кліпсовані та щепленні від сказу. Також за минулий рік 321 тварина зі стаціонару знайшла собі нову домівку", — сказано у повідомленні.

Зазначають, що упродовж року силами 50 закладів освіти та підприємствами було зібрано понад 2500 кг кормів. Також волонтери та студентами допомагали вигулювати та доглядати тварин.

Що відомо

Якщо ви бажаєте знайти відданого чотирилапого друга, можете звернутися за адресою: вул. Чукаріна, 1, або подзвонити до адміністратора за номером: 0964974646.

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