У Кривому Розі через пожежу, яка сталася 4 січня, приблизно о 16 годині, отримав опіки чоловік. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

За повідомленням, займання виникло в двокімнатній квартирі на останньому поверсі триповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Юрія Камінського. З вікна оселі спостерігалось відкрите полум’я.

Внаслідок події постраждав 48-річний чоловік, він самостійно вийшов з палаючої квартири.

Криворіжця шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки обличчя, рук та ніг.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив двері, вікна та внутрішнє облицювання стін оселі.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули. Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50 га лісу.

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