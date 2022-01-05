Пробне ЗНО на Тернопільщині: що відомо

Понад півсотні випускників області зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

За його словами, реєстрація розпочалась сьогодні та триватиме до 22 січня. На вибір в абітурієнтів є 13 предметів.

"Той, хто зареєструвався на одне чи 2 тестування, зможе безкоштовно завантажити зошити тестові, бланки відповідей з інших предметів і собі вдома в режимі онлайн самостійно попрацювати із завданнями", – каже Шайнюк.

Пробне тестування з української мови та літератури відбудеться 19 березня, з інших предметів – 26 березня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного предмета, розповів Юрій Шайнюк. Торік на пробне зовнішнє незалежне оцінювання в області зареєструвалися майже 5 тисяч осіб.

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