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Ремонтні роботи. У деяких будинках Миколаєва тимчасово вимкнули опалення
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Ремонтні роботи. У деяких будинках Миколаєва тимчасово вимкнули опалення

Оновлено
Дар'я Свистуха
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Працівники приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" виконували ремонтні роботи на розі вулиці Авангардної та проспекту Богоявленського. Опалення призупинили в 327 будинках міста.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив головний інженер акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" Сергій Риков.

"Сталося наступне: засувкаЗа́сувка — запірна трубопровідна арматура, у якій запірний чи регулювальний елемент переміщається перпендикулярно до осі потоку робочого середовища. Засувки — дуже поширений тип запірної арматури. заклинила, а "щічки" залишилися всередині пристрою. Через таку дрібницю необхідно було призупинити весь район для того, щоб розібрати засувку, витягнути ці самі "щічки", заварити їх та поставити на місце", — розповів Сергій Риков.

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Тимчасово призупинили теплопостачання для абонентів за адресами:

  • Херсонське шосе;
  • вулиця 1-ша Лінія;
  • проспект Богоявленський;
  • проспект Миру;
  • військове містечко.

Ремонтні роботи завершили об 11:00, станом на 14:00 триває налаштування гідравлічного режиму тепломереж.

За словами Сергія Рикова, усі абоненти підключені, але після великого відключення необхідно налаштувати димові системи та протравити повітря.

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