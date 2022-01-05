Ремонтні роботи. У деяких будинках Миколаєва тимчасово вимкнули опалення

Працівники приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" виконували ремонтні роботи на розі вулиці Авангардної та проспекту Богоявленського. Опалення призупинили в 327 будинках міста.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив головний інженер акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" Сергій Риков.

"Сталося наступне: засувка заклинила, а "щічки" залишилися всередині пристрою. Через таку дрібницю необхідно було призупинити весь район для того, щоб розібрати засувку, витягнути ці самі "щічки", заварити їх та поставити на місце", — розповів Сергій Риков.

Тимчасово призупинили теплопостачання для абонентів за адресами:

Херсонське шосе;

вулиця 1-ша Лінія;

проспект Богоявленський;

проспект Миру;

військове містечко.

Ремонтні роботи завершили об 11:00, станом на 14:00 триває налаштування гідравлічного режиму тепломереж.

За словами Сергія Рикова, усі абоненти підключені, але після великого відключення необхідно налаштувати димові системи та протравити повітря.

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