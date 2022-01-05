Ремонтні роботи. У деяких будинках Миколаєва тимчасово вимкнули опалення

Працівники приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" виконували ремонтні роботи на розі вулиці Авангардної та проспекту Богоявленського. Опалення призупинили в 327 будинках міста.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив головний інженер акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" Сергій Риков.
"Сталося наступне: засувкаЗа́сувка — запірна трубопровідна арматура, у якій запірний чи регулювальний елемент переміщається перпендикулярно до осі потоку робочого середовища. Засувки — дуже поширений тип запірної арматури. заклинила, а "щічки" залишилися всередині пристрою. Через таку дрібницю необхідно було призупинити весь район для того, щоб розібрати засувку, витягнути ці самі "щічки", заварити їх та поставити на місце", — розповів Сергій Риков.
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Тимчасово призупинили теплопостачання для абонентів за адресами:
- Херсонське шосе;
- вулиця 1-ша Лінія;
- проспект Богоявленський;
- проспект Миру;
- військове містечко.
Ремонтні роботи завершили об 11:00, станом на 14:00 триває налаштування гідравлічного режиму тепломереж.
За словами Сергія Рикова, усі абоненти підключені, але після великого відключення необхідно налаштувати димові системи та протравити повітря.