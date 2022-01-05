Прикарпатське місто Рогатин увійшло у перелік населених пунктів єврейської спадщини, якими проведуть екскурсію в межах проєкту Єврейського музею Галичини міста Краків (Польща). Про це повідомила очільниця організації "Єврейська спадщина Рогатина" Марла Раучер Осборн на своїй сторінці у Facebook.
20-25 червня вчений і фотограф зі Сполучених Штатів Америки Джейсон Франсіско проведе екскурсію об’єктами єврейської спадщини Східної Галичини "Незакінчена пам’ять – подорож єврейською Україною".
У третій день мандрівки єврейським минулим Галичини гості відвідають Рогатин та познайомляться з волонтерами, які відновлюють пам'ять про місцеву єврейську громаду.
"Група приєднається до нас у Рогатині, де вже більш як десять років учасники організації "Єврейська спадщина Рогатина" працюють над відновленням єврейських надгробків, зруйнованих під час війни. Це буде унікальна можливість для учасників на власні очі побачити, з якими труднощами стикаються активісти, щоб уповільнити чи не допустити зникнення всіх фізичних слідів довоєнного єврейського життя, а також дізнатися про стару і багато розвинену довоєнну єврейську громаду Рогатина", — йдеться у дописі Марли Раучер Осборн.
Під час екскурсії туристи з-за кордону також відвідають міста Львів Бібрка, Жовква, Белз, селище Нові Стрілища Львівської області.
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