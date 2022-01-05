У Херсоні вночі з приватної фірми викрали дренажний насос. Правоохоронці крадія розшукали й затримали. Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили, що у приміщення проник 31-річний чоловік, раніше судимий за крадіжки телекомунікаційних кабелів. Його розшукали та вилучили викрадений ним дренажний насос.

фото: поліція Херсонської області/Facebook

Читайте також:

На Херсонщині водій їхав без номерного знаку та зі зрубаними деревами — його зупинили патрульні

На новорічні свята ситуаційний центр поліції Херсонщини працюватиме цілодобово

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber