Старший інспектор одного з відділів Департаменту кіберполіції у Волинській області, якого затримали під час отримання хабаря, вимагав гроші у вебкам-моделей, – розповіла Суспільному речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель.

З жінок інспектор вимагав по 300 доларів США.

Зі слів речниці ДБР, слідчі встановили, що кіберполіцейський шукав вебкам-моделей з Волині, призначав їм зустрічі і, нібито, погрожував притягненням до відповідальності за розповсюдження порнографії.

"Уникнути покарання моделі могли лише щомісяця сплачуючи йому гроші. У такому випадку він обіцяв сприяти діяльності інтернет-моделей і попереджати їх про можливе проведення у них слідчих дій", – зазначила речниця ДБР.⠀

Тетяна Муравель додала: наразі слідчі задокументували, що за 12 місяців від моделей кіберполіцейський загалом отримав 2,9 тисячі доларів США. Скільки жінок давали хабар інспектору в ДБР не уточнюють. В рамках провадження слідчі також перевіряють причетність до хабарництва інших працівників відділу, де працював затриманий.

Що відомо

Як повідомили в прокуратурі області, інспектора затримали на робочому місці 4 січня під час отримання хабаря у розмірі 1 500 доларів США.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.