На Черкащині за останній тиждень 2021 року виявили 4 818 захворювань на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу області на 10,7%, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка Людмила Кравченко.

"В області з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 104 354 людини, за 52-й тиждень 2021 року (з 27.12.2021 по 02.01.2022 року) захворіли 4 818, що склало 0,41% від загальної кількості населення", — зазначила Людмила Кравченко.

Показник загальної захворюваності на 100 тисяч населення склав 410,17, що на 10,7 відсотка нижче епідемічного порогу по Черкаській області.

Перевищення епідпорогу зареєстровані у Ватутіному (15,1%), на Золотоніщині (30,2%), Катеринопільщині (30,3%), Лисянщині (37,0%) та у Черкаському районі (2,1%).

"З-поміж захворілих – 1 844 дітей віком до 17 років (38,27%). Серед захворілих дітей найбільше у віковій категорії від п'яти до чотирнадцяти років. Летальних випадків від грипу не зареєстровано", — зауважила медикиня.

За словами Людмили Кравченко, було госпіталізовано 333 людини (6,93% від загальної кількості захворілих). Найбільше госпіталізованих серед людей 65 років і старше, найменше – серед людей 15-17 років.

Медикиня додала, що за останній тиждень 2021 року в області щепили проти грипу 175 черкащан, зокрема з групи епідемічного ризику 53 людини, персоналу медичних закладів – 48.

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