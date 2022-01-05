4 січня у Запоріжжі 27-річного чоловіка намагалися вбити у під'їзді будинку. Зараз правоохоронці розшукують злочинця.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Замах стався близько 23-ї години з під’їздів будинку по вулиці Волгоградській. Невідомий вистрілив у постраждалого з автоматичної зброї кілька разів.

У результаті чоловіка доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція наразі встановлює місце знаходження та особу стрільця.

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