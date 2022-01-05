На Рівненщині за добу підтвердили 104 COVID-випадки. Померли шестеро хворих

На Рівненщині за минулу добу, 4 січня, лабораторно підтвердили 104 нових випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 5 січня. Від ускладнень померли шестеро хворих.
Протягом доби зробили 774 ПЛР, 233 ІФА дослідження, а також 682 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від дев'яти до 79 років:
- Рівненський район – 69 (м. Рівне – 40);
- Дубенський район – 10 (м. Дубно – 4);
- Сарненський район – 5 (м. Сарни – 2);
- Вараський район – 20 (м. Вараш – 7).
За добу одужали 374 людини. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 250 людей (3 491 793 – в Україні).
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На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 284 смерті від ускладнень хвороби (96 709 – в Україні). За минулу добу померли: 63-річна жителька м. Вараш, 64-річний житель с. Перевередів, 82-річна жителька смт Клевань, 85-річна жителька с. Новий Корець, 79- та дві 81-річні жительки м. Рівне. У січні від ускладнень померли 14 людей.
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Станом на 5 січня, за офіційними даними, в області є 1 258 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 18,8%, напередодні цей показник становив 20,1%
Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104.
В Україні за добу підтвердили 4 571 новий випадок COVID-19, 273 людини померли.
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За даними РНБО, оновленими 4 січня, кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 372 193 людини, це 32,54% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 371 420 людей, це 32,47%.
Що відомо
- В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.
- Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
- Нові карантинні обмеження у Європі. Як це торкнеться туристів з України.
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