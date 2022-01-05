Під час гасіння пожежі на Тернопільщині рятувальники виявили тіла двох людей

Тіла двох чоловіків виявили рятувальники під час гасіння пожежі в селі Поділля Чортківського району. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, вчора, 4 січня о 8:15 до рятувальників надійшов виклик про пожежу. Прибувши на місце, вони знайшли тіла чоловіків 64 та 43 років.

Також вогонь знищив речі домашнього вжитку, диван, телевізор та двері.

"Звертаємось до усіх громадян: піклуйтеся про безпеку своєї оселі, слідкуйте за справністю печей, газових, електричних та обігрівальних приладів. Перевіряйте їх", – каже Данілін.

Причини виникнення пожежі з’ясовують експерти Нацполіції. Поліцейські внесли подію в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального Кодексу Укаїни – умисне вбивство. За це можуть ув’язнити від семи до 15 років, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

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