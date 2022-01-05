За добу коронавірус підтвердили у 156 вінничан, 7 випадків летальних

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 156 випадках. Це на 92 більше, аніж напередодні. Одужали 387 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 7. Такі дані МОЗ України станом на ранок 5 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 112 856 мешканців області. З них одужали 104 987 людей. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померла 3 151 людина.

Суспільне Вінниця

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 574 858 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 528 403 людини.

В Україні ж за минулу добу COVID-19 виявили у 4 571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

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