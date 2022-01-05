4 січня на прогулянковому каналі в місті Енергодар Запорізької області чотири рибалки провалилися під лід.

Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС в Запорізькій області.

Повідомлення про пригоду надійшло на спецлінію "101". Рибалити на кригу вийшли чотири рибалки й під ними тріснув лід.

Рятувати їх кинулися випадкові свідки. Вони за допомогою підручних засобів змогли витягти чоловіків на берег.

Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області В Енергодарі рибалок, які провалилися під лід, врятували випадкові свідки

Після прибуття на місце події, рятувальникам лишалося лише відігріти рибалок та витягти на берег їхні особисті речі. Від медичної допомоги вони відмовилися.

Як повідомляють в рятувальній службі, найближчими днями на Запоріжжі зберігатиметься погода вище нуля. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла. Тож застерігають поціновувачів зимової риболовлі не наражати своє життя на небезпеку й не виходити на тонку кригу.

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