Рівненську окружну прокуратуру очолив Максим Горковенко. Про це 5 січня повідомили в пресслужбі обласної прокуратури. До призначення на цю посаду він працював заступником Дубенської окружної прокуратури.

Максима Горковенка керівником Рівненської окружної прокуратури своїм наказом від 30 грудня 2021 року призначила генпрокурорка. До виконання обов'язків на посаді він приступив з 4 січня. Рекомендувала його призначити Рада прокурорів, повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська. Раніше у цій структурі в.о. керівника був Юрій Грисюк.

Що про нього відомо

Новопризначений прокурор в органах прокуратури – з 2004 року. Обіймав посади слідчого, помічника прокурора, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ, заступника прокурора району, районного прокурора на Полтавщині. Опісля – заступник прокурора м. Рівне, з грудня 2015 року по березень 2019 року – заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури.

До призначення в Рівненську окружну прокуратуру працював на посаді заступника керівника Дубенської окружної прокуратури.

Максим Горковенко народився 1981 року в м. Кременчук Полтавської області. Одружений, виховує доньку й сина. У 2003 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

Що задекларував

В останній річній декларації, за 2020 рік, Максим Горковенко вказав, що з 2017 року володіє квартирою 80,1 квадратних метрів у Рівному. Вартість – 402,2 тис. грн.

За 2020 рік заступником прокурора області він заробив 474,379 тис. грн, його дружина Галина – 241, 093 тис. грн отримала зарплати в управлінні Нацполіції в Рівненській області. Того року 451,2 тис. грн доходу він отримав від відчуження рухомого майна.

У вересні 2021 року прокурор позичив 534 тис. грн і через два дні за 590 тис. грн придбав автомобіль BMW 525D 2015 року випуску. Дружина з жовтня 2020 року користується авто Mazda CX-5 2013 року випуску.

Що відомо

З 15 березня 2021 року в області діє п'ять окружних прокуратур: Вараська, Дубенська, Здолбунівська, Рівненська, Сарненська.

Рівненська окружна прокуратура, з адмінцентром у місті Рівне, поширює свою юрисдикцію на Рівненський район в межах Рівненської міської та Клеванської селищної тергромад, а також Білокриницької, Великоомелянської, Городоцької, Дядьковицької, Зорянської, Корнинської, Олександрійської та Шпанівської сільських тергромад.

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