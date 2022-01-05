За минулу добу, 4 січня, у Запорізькій області зробили 3 829 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1069 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 2 760.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 5 січня вакцинувалися 582 572 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 538 203 з них, що складає 32% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

За даними РНБО на 5 січня в області бустерною дозою вакцинувалися 57 людей.

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Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Через ризик зростання темпів розповсюдження коронавірусної інфекції низка країн Європи запровадила нові карантинні обмеження. Вони стосуватимуться як туристів, зокрема з України, так і тих, хто проживає на території цих країн. В окремих країнах посвідка про стан здоров’я стала обов’язковою, попри повну вакцинацію.

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На додаткову дозу можна записатись онлайн.

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